Bolu’da kurallara uymayan onlarca sürücüye ceza yağdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu’da kurallara uymayan onlarca sürücüye ceza yağdı

Bolu şehrinin hareketli arterlerinden Cumhuriyet Caddesi'nde, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Yunus ekipleri ve Mahalle Bekçileri tarafından gece saatlerinde yoğunlaştırılmış bir denetim gerçekleştirildi.

Sürücüye ceza yağdı

Denetimler, özellikle gece vakitlerinde abart egzoz, sis farı, cam filmi kullanımı, kask takmama ve yüksek sesle müzik dinleme gibi trafik kurallarına aykırı davranışları sergileyen sürücüler üzerinde yoğunlaştı.

Trafik kontrol noktasında durdurulan araçlar, evrak kontrolüne tabi tutuldu ve detaylı bir şekilde arandı. Yapılan bu titiz aramalarda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.

Ancak, trafik kurallarına uymayan ve alkollü araç kullanımı tespit edilen sürücülere gerekli cezai işlemler uygulandı. Şehrin güvenliği için yapılan bu şok uygulama, yaklaşık iki saat süreyle devam etti.

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