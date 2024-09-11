Bolu'da kuyumcuyu 80 bin TL değerinde sahte altınla dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA
Bolu'da kuyumcuyu 80 bin TL değerinde sahte altınla dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

Bolu'da bir kuyumcuyu 80 bin TL değerindeki sahte altınlarla dolandıran 4 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.

Olay, kuyumcunun sahte altınlarla ödeme yaptıktan sonra paranın sahte olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Kuyumcunun ihbarının ardından Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli F.E.'nin içinde bulunduğu aracı Anadolu Otoyolu'nda durdurdu.

F.E., araçta yapılan aramalarda sahte altınlar ve paralarla birlikte gözaltına alındı.

F.E. ile birlikte hareket eden M.B.E., Ö.E., ve İ.H.B. de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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