Bolu'da lüks otomobil kontrolden çıktı, kara saplandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu'da lüks otomobil kontrolden çıktı, kara saplandı

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı lüks otomobil yol kenarına savruldu. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza, Bolu'nun ünlü Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda, Sarıalan Yaylası mevkisinde saat 15.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 KGV 971 plakalı BMW marka lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına savrularak karla kaplı alana saplandı.

Kazanın ardından araçta büyük bir maddi hasar meydana gelirken, sürücü ve araçtaki diğer yolcuların yara almadığı bildirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan güvenlik güçleri, kazaya karışan aracı güvenli bir şekilde yol kenarına alırken, yolun kapanması ve trafik akışında herhangi bir aksama yaşanmaması için önlemler aldı.

Olayın ardından, yol kenarına savrulan otomobilin oto kurtarıcı yardımıyla bölgeden kaldırılması bekleniyor. Bölgedeki kar yağışı nedeniyle yolda oluşan kaygan zemin, kazanın meydana gelmesinde etkili olmuş olabilir. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve karlı hava koşullarında hız limitlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bolu'da lüks otomobil kontrolden çıktı, kara saplandı

Bolu'da lüks otomobil kontrolden çıktı, kara saplandı

Bolu'da lüks otomobil kontrolden çıktı, kara saplandı

Bolu'da lüks otomobil kontrolden çıktı, kara saplandı

Bolu'da lüks otomobil kontrolden çıktı, kara saplandı

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