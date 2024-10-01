Bolu’da mevsimin ilk kar yağışı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu’da mevsimin ilk kar yağışı

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde mevsimin ilk kar yağışı doğaseverler tarafından görüntülendi.

Bolu'da hava sıcaklıkları düştü. Kentte iki gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek kesimlerinde sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Yılın ilk kar yağışını alan Bolu'da yeşil alanların bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği 2 bin 200 metre yükseklikteki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, akşam saatlerinde yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yağan mevsimin ilk kar yağışı doğasever Gökhan Bilen tarafından görüntülendi.

Son Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan’daki vatandaşlara tahliye uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan’daki vatandaşlara tahliye uyarısı
Şambrelle kayarken düşen kadının ölümünde işletmeciye 24 taksitle adli para cezası verildi
Şambrelle kayarken düşen kadının ölümünde işletmeciye 24 taksitle adli para cezası verildi
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetinde sevindirici haber. ‘Sonuna geldik’
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetinde sevindirici haber. ‘Sonuna geldik’
Konya'da çalınan 1200 küçükbaş hayvan çiftlikte bulundu
Konya'da çalınan 1200 küçükbaş hayvan çiftlikte bulundu
Tekirdağ'da fuhuş baskını
Tekirdağ'da fuhuş baskını