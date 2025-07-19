Bolu’da örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü



Yangın, saat 21.30 sıralarında Taşkesti Beldesi’ne bağlı Kovucak Köyü mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan örtü yangını, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü ve Taşkesti Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi muhtemel bir faciayı önledi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.