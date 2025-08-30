Bolu’da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü



Yangın, saat 16.30 sıralarında Mudurnu-Taşkesti karayolu üzerinde Kovucak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü ve Taşkesti Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi muhtemel bir faciayı önledi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.