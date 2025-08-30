Bolu’da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İHA
Bolu’da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.


Yangın, saat 16.30 sıralarında Mudurnu-Taşkesti karayolu üzerinde Kovucak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü ve Taşkesti Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi muhtemel bir faciayı önledi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor
Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor
İzmir'de çocuklara hayvan öldürttüler! Cani adam çocukları işte böyle kandırdı
İzmir'de çocuklara hayvan öldürttüler! Cani adam çocukları işte böyle kandırdı
Keny Arroyo'dan transfer sinyali!
Keny Arroyo'dan transfer sinyali!
Kocaelispor ve Kayserispor 1-1'ini üzmedi!
Kocaelispor ve Kayserispor 1-1'ini üzmedi!
Ünlü otomotiv devine dava şoku
Ünlü otomotiv devine dava şoku