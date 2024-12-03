Bolu'da otomobili takla attı, kendi sapasağlam çıktı

Kaynak: İHA
Bolu'da otomobili takla attı, kendi sapasağlam çıktı

Bolu'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Tepetaklak olan otomobildeki 2 kişi şans eseri yara almadan kazayı atlattı.

Kaza, Bolu D-100 Karayolu'nun Karacaağaç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde A.K. idaresindeki 14 KG 703 plakalı otomobil, 2. Komando Tugay Komutanlığı'nın önünde kontrolden çıkarak takla attı.

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Takla atan otomobil, orta refüjde tepetaklak oldu. Sürücü A.K. ve yolcu E.S., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

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Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kazada şans eseri şoför ve yolcu yara almadan kurtuldu.

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Kısa süreliğine trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken aracın kaldırılması sonucu normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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