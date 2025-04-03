Bolu’da özel hastanede korku dolu anlar! UPS odasında alevler yükseldi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bolu’daki Özel Fatma Hatun Hastanesi’nin bodrum katında bulunan UPS odasında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi’nde bulunan hastanede, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

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Dumanları fark eden görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve SEDAŞ ekipleri olay yerine ulaştı.

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Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, hastanedeki vatandaşlar panik içinde tahliye edildi. İtfaiye, odada soğutma ve duman tahliyesi çalışması yaptı.

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Yangında yaralanan olmazken, UPS odasında maddi hasar oluştu.

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