Bolu’da özel hastanede korku dolu anlar! UPS odasında alevler yükseldi

Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi’nde bulunan hastanede, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Dumanları fark eden görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve SEDAŞ ekipleri olay yerine ulaştı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, hastanedeki vatandaşlar panik içinde tahliye edildi. İtfaiye, odada soğutma ve duman tahliyesi çalışması yaptı.

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Yangında yaralanan olmazken, UPS odasında maddi hasar oluştu.

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