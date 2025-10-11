Yangın, gece saatlerinde Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Hacımusalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayri Yiğit’e ait iki katlı kimsenin yaşamadığı evin üst katında bulunan saman balyaları alev aldı.

Alt katta arpa ve buğdayın bulunduğu ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Dumanları fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Taşkesti, Mudurnu ve Göynük belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler köylülerin yardımıyla soğutma çalışması başlattı. Yoğun duman nedeniyle saman balyalarının tamamen söndürülmesi güçleşirken, samanların tahliyesi için evin bir kısmı kepçeyle yıkıldı.

"4 TANE KEÇIMIZ VARDI KOMŞULAR KURTARDI"

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, saman balyalarının fazla olması nedeniyle köylülerin römorklarla yaptığı ilk müdahale sonuçsuz kaldı. Ev sahibi Hayri Yiğit, "Komşular dumanı görünce hemen haber verdiler. 112’ye bilgi verildi, itfaiyeler geldi. 4 tane keçimiz vardı, komşular kurtardı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz" dedi.



