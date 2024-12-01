Bolu'da savrulan araç şarampolde kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu'da savrulan araç şarampolde kaldı

Bolu’da direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, yol kenarına savruldu. Şarampolde askıda kalan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, D-100 kara yolunda Bolu İl Jandarma Komutanlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden M.Y. yönetimindeki 34 BHT 257 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, yol kenarına savruldu.

Yol kenarında şarampolde askıda kalan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yolda gerekli güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine çağırılan oto kurtarıcı yardımıyla otomobil, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bolu'da savrulan araç şarampolde kaldı

Son Haberler
Bayburt’ta kar kalınlığı 80 santimetreyi geçti
Bayburt’ta kar kalınlığı 80 santimetreyi geçti
Giresunspor’un yeni teknik direktörü belli oldu
Giresunspor’un yeni teknik direktörü belli oldu
Aydın’da uyuşturucu kullanan 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Aydın’da uyuşturucu kullanan 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Konya’da trafik kazası: 1 yaralı var
Konya’da trafik kazası: 1 yaralı var
Sağlık çalışanları protesto yürüyüşlerini sürdürdü
Sağlık çalışanları protesto yürüyüşlerini sürdürdü