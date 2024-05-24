Bolu'da şimşeklerin aydınlattığı muhteşem manzara drone ile görüntülendi

Gök gürültülü sağanağın aralıklarla devam ettiği bu gece, çakan şimşeklerle aydınlanarak görsel bir şölen yaşandı.

Özellikle Bolu'nun Kılıçarslan Mahallesi'nde bulunan Köroğlu Heykeli'nin yakınında çakan şimşekler, havadan bir drone ile görüntülendi. Dron fotoğrafçısı Utku Cihan'ın objektifine yansıyan manzara, muhteşem doğa güzelliklerini izleyenlere sunuldu.

Bolu'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından 2 gün boyunca devam eden sağanak yağış, gece saatlerinde etkisini artırdı. Gök gürültülü sağanağın aralıklarla devam ettiği bu gece, çakan şimşeklerle aydınlanarak görsel bir şölen yaşandı.

Özellikle Bolu'nun Kılıçarslan Mahallesi'nde bulunan Köroğlu Heykeli'nin yakınında çakan şimşekler, havadan bir drone ile görüntülendi. Dron fotoğrafçısı Utku Cihan'ın objektifine yansıyan manzara, muhteşem doğa güzelliklerini izleyenlere sunuldu.