Bolu'da sis. Gözler 5 metre sonrasını görmüyor

Bolu'da sis. Gözler 5 metre sonrasını görmüyor
Kaynak: İHA
Ülkemizin en önemli rota güzergâhlarından olan Bolu Dağı’nda etkili olan sis sebebi ile görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
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Bolu'da sis. Gözler 5 metre sonrasını görmüyor 1

Bolu Dağı’nın Düzce kesimi, Bakacak, Karanlıkdere ve Darıyeri Hasanbeyköyü civarlarında etkili olan yağmur beraberinde sisi de getirdi.

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Bolu'da sis. Gözler 5 metre sonrasını görmüyor 2

Bölgeye yakın olan ekipler teyakkuz halinde önlemlerini aldı. Sürücüler ise asgari hız ile yol almaya devam ediyor.

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Bolu'da sis. Gözler 5 metre sonrasını görmüyor 3

Bazı bölgelerde görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

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Bolu'da sis. Gözler 5 metre sonrasını görmüyor 4

Bolu’da bugün hava 4 ila 7 derece arasında seyredecek.

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Bolu'da sis. Gözler 5 metre sonrasını görmüyor 5

Cumartesi günü hava sıcaklıklarının en yüksek 8 en düşük 1 derece olması beklenirken Pazar gününden itibaren havanın açık olması bekleniyor.

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Bolu'da sis. Gözler 5 metre sonrasını görmüyor 6

Geceleri ise hava sıcaklıkları 1 derecelere kadar düşecekken hissedilen sıcaklığın eksi seviyelerde olması bekleniyor.

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Bolu'da sis. Gözler 5 metre sonrasını görmüyor 7
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