Bolu'da sis. Gözler 5 metre sonrasını görmüyor

Bolu Dağı’nın Düzce kesimi, Bakacak, Karanlıkdere ve Darıyeri Hasanbeyköyü civarlarında etkili olan yağmur beraberinde sisi de getirdi.
Bölgeye yakın olan ekipler teyakkuz halinde önlemlerini aldı. Sürücüler ise asgari hız ile yol almaya devam ediyor.
Bazı bölgelerde görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
Bolu’da bugün hava 4 ila 7 derece arasında seyredecek.
Cumartesi günü hava sıcaklıklarının en yüksek 8 en düşük 1 derece olması beklenirken Pazar gününden itibaren havanın açık olması bekleniyor.
Geceleri ise hava sıcaklıkları 1 derecelere kadar düşecekken hissedilen sıcaklığın eksi seviyelerde olması bekleniyor.