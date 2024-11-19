Bolu’da sis kaza getirdi: İkaz lambasına çarpıp takla attı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu’da sis kaza getirdi: İkaz lambasına çarpıp takla attı

Bolu Dağı’nda yoğun sis ve kaygan zemin sebebi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sis ikaz lambasına çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Bolu Dağı Düzce kesiminde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Bolu istikametine seyir halinde olan N.Y. idaresindeki 33 AUN 72 plakalı Fiat marka otomobil, yoğun sis ve kaygan zemin sebebi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sis ikaz lambasına çarparak takla attı. Güzergahtan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisindeki sürücü N.Y., yolcular H.Ü. (100) ve C.Ü. (58) yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu’da sis kaza getirdi: İkaz lambasına çarpıp takla attı

Bolu’da sis kaza getirdi: İkaz lambasına çarpıp takla attı

Bolu’da sis kaza getirdi: İkaz lambasına çarpıp takla attı

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