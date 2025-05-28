Bolu’da sokak ortasında birbirlerine girdiler!

Kaynak: İHA
Bolu’da sokak ortasında birbirlerine girdiler!

Bolu'da gece saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Olay, gece saatlerinde Tabaklar Mahallesi Eflatun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup sokak bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Taraflar arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kız ve erkeklerin de yer aldığı gruplar, birbirine yumruklarla saldırdı.

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve kavganın bir süre sürdüğü görüldü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, olay yerine polis gelmeden vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.

Kavgaya karışan kişiler daha sonra bölgeden uzaklaşırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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