﻿Bolu'da şüpheli paket paniği

İHA

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerindeki çöp konteynerlerinin yanına bırakılan sırt çantasından şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli çantanın bulunduğu yere çıkan sokakları emniyet şeridiyle kapatarak vatandaşların geçişine izin vermedi.



Çantanın içinin dolu olduğunun tespit edilmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi.

Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan çantadan kağıt parçaları çıktı. Ekipler, çantayı bırakan kişiyi bulmak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.