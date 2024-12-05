Bolu'da tarlada birlikte çalıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bolu'da tarlada birlikte çalıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı

Bolu’da Gürcistan uyruklu M.T. (20), marul tarlasında birlikte çalıştığı arkadaşı ve vatandaşı Amiran Beridze’yi (32) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Kaçan M.T., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Gürcistan uyruklu M.T. ve arkadaşı Amiran Beridze arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Mudurnu ilçesi Güveytepe köyünde saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda çalıştıkları marul tarlasında gerçekleşti.

tarlada-birlikte-calistigi-arkadasini-ka-456024-134629.jpg

Kavgada M.T., Beridze’yi kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Amiran Beridze'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kaçan M.T., jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

M.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Haberler
Bolu'da tarlada birlikte çalıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı
Bolu'da tarlada birlikte çalıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı
Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı
Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı
Kalp krizi geçiren hastaya muayene sırası beklettiler. Hayatını kaybetti. Şehir hastanesinde skandal iddia
Kalp krizi geçiren hastaya muayene sırası beklettiler. Hayatını kaybetti. Şehir hastanesinde skandal iddia
İYİ Partili Turhan Çömez'den sığınmacı eleştirisi: İhanete varan aymazlıkları Merkel’in kitabından öğreniyoruz
İYİ Partili Turhan Çömez'den sığınmacı eleştirisi: İhanete varan aymazlıkları Merkel’in kitabından öğreniyoruz
Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
Fransa Başbakanı Barnier istifa etti