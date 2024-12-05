Bolu'da tarlada birlikte çalıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı

Gürcistan uyruklu M.T. ve arkadaşı Amiran Beridze arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Mudurnu ilçesi Güveytepe köyünde saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda çalıştıkları marul tarlasında gerçekleşti.
Kavgada M.T., Beridze’yi kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Amiran Beridze'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kaçan M.T., jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.
M.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.