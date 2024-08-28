Bolu'da tavuk kamyonu devrildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu'da tavuk kamyonu devrildi

Bolu’da Erpiliç firmasına ait 2 bin 500 canlı tavuk yüklü kamyon, hızlı girilen virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi. Kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Korkunç kaza Mudurnu-Bolu kara yolunda Gedikler Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesinde bulunan kesimhaneye giden H.G. idaresindeki Erpiliç firmasına ait 06 AU 2103 plakalı tavuk yüklü kamyon sürücüsü, viraja hızlı girdi.

Virajı alamayan kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi. Kamyonda yüklü 2 bin 500 canlı tavuk tarlaya savruldu. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sürücünün ilk kontrolleri yapıldı. Tarlaya devrilen tavuklar başka bir araçla kesimhaneye nakledildi.

aw275937-01-1.jpg

Son Haberler
Rant projesi için 173 bin metrekarelik deniz alanı doldurulacak
Rant projesi için 173 bin metrekarelik deniz alanı doldurulacak
Bursaspor Süper Lig kadrosu kurdu
Bursaspor Süper Lig kadrosu kurdu
Erzurumlu iş insanından kayıp Narin'i bulana ya da yerini bildirene 2 milyon lira ödül
Narin'i bulana 2 milyon lira ödül
Putin'in 5 yıllık yol planı belli oldu
Putin'e bir darbede akademisyenlerden geldi
AKP'li Mücahit Birinci Arap turistlere isyan etti. Dünya tersine mi döndü?
AKP'li Mücahit Birinci Arap turistlere isyan etti