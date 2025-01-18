Bolu'da TIR'la otomobil çarpıştı

Kaynak: İHA

Bolu'da TIR'la otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu Mudurnu-Nallıhan kara yolunda Aynalıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren K. yönetimindeki 34 HOE 988 plakalı otomobil ile Murat İ. idaresindeki 41 ANA 708 plakalı TIR, çarpıştı.

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Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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