Bolu'da tomruk hırsızları yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da kaçak tomruk taşıyan bir kamyon tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, Gerede'de yaklaşık 792 göknar ağacının kaçak kesildiği belirlendi. Yasadışı olarak kesilen yüzlerce tomruğun kamyonlarla yüklenip bölgeden çıkartıldığı ve Ankara'da satıldığı rapor edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Orman Genel Müdürlüğü tarafından bölgede inceleme yapmak üzere 3 müfettiş görevlendirildi. Ayrıca cumhuriyet savcılığınca da adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Zonguldak, Ankara ve Bolu'da 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler İsmail A., Adem A., Sezai B. ve Feyzullah A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Bolu Merkez ve Gerede sınırlarında toplam 792 kök göknar ağacının motorlu testereyle kesildiği ifade edilerek, "Şimdilik tespit edilebildiği kadarıyla 5 farklı tarihte Ankara'ya kaçak olarak sevk edildiği ve satıldığı iddialarına ilişkin olarak; fikir ve eylem birliği içerisinde ağaçların kesim ve nakliye işlerinde çalışan şüpheli İsmail A. ve şüpheli Adem A. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, şüpheli Sezai B. ise Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 13 Kasım'da, söz konusu ağaçları Ankara'da satın alan ve ahşap palet imalatı yapan Feyzullah A. da aynı tarihte Ankara'da gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca işlemlerin tamamlanması akabinde 15 Kasım'da Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler Sezai, İsmail ve Adem'in 6831 sayılı Yasa'nın 91/1-4 maddesinden, şüpheli Feyzullah'ın ise aynı Yasa'nın 108/2 maddesinden tutuklanmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.