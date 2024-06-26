Bolu'da trafik kazası. 1 yaralı

1 kişinin yaralandığı trafik kazası, Mudurnu-Bolu yolunda Mudurnu ilçesinin girişinde gerçekleşti. Kazaya dair bölgeden aktarılan bilgilere göre, yol üzerinde seyir halinde olan T.F.K idaresindeki 81 AU 499 plakalı araç, araç şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıktı. Araç yolda takla attı. Gerçekleşen kazada tepetaklak olan araç içindeki şoför yaralandı. Söz konusu kaza çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Kazanın meydana geldiği yere gelen sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan şoförün ayakta tedavisi yapıldı. Kazayla hakkında olay yerindeki polis ekipleri inceleme başlattı.