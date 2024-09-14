Bolu’da trafik kazası: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu’da trafik kazası: 3 yaralı

Bolu-Mudurnu karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Bolu-Mudurnu karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu yolu Abant Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan A. (60) idaresindeki 14 LG 344 plakalı hafif ticari araç, İbrahim A. (83) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada Şakir Ş., Duriye P. ve Mukaddes A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Köroğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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