Bolu’da traktör ağaca çarptı.1 ölü 1 yaralı

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şakir Kocaman (62) annesi Hesna Kocaman ile birlikte kışlık odun ihtiyacını karşılamak için gittikleri yayladan dönüş yoluna geçti. Akşam saatlerinde Çepni köyü yakınlarına gelen Şakir Kocaman idaresindeki traktör kontrolden çıktı.

AĞACA ÇARPARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kontrolden çıkan traktör, ağaca çarptı. Kazada anne Hesna Kocaman hafif yaralanırken, sürücü Şakir Kocaman ağır yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şakir Kocaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hesna Kocaman'ın ise hastanede tedavisinin devam ettiği durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.