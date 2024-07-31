Bolu'da traktör şaftına kıyafetini kaptıran kadın hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fikriye Ay, traktör ile çekilen su tankerine su doldurduğu sırada, traktör ile su tankeri arasındaki döner şaft bağlantısına kıyafetini kaptırdı. Dönen şafttan kurtulamayan yaşlı kadın, traktör ve su tankeri arasındaki bağlantıya sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fikriye Ay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, yaşlı kadının cenazesi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.