Bolu’nun Yeni Pelitçik Köyü’nde dün gece 2 katlı ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi tamamen sararken, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Bolu, Dörtdivan ve Yeniçağa belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

Yangına müdahale eden ekiplere, çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Alevlerin bitişikteki evlere ve ormanlık alana sıçrama riski üzerine, yetkililer radikal bir karar aldı. Yanan ev, iş makinesi kullanılarak kontrollü bir şekilde yıkıldı. Bu yöntem, yangının çevreye yayılmasını önledi. Ekiplerin saatler süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ancak, ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar büyük oldu. Yangının çıkış nedeni için jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı. Köy sakinleri, yangının hızla büyümesi nedeniyle büyük korku yaşadıklarını ifade etti.