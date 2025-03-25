Bolu'da yangın! Bulaşık Makinesi alevlere sebep oldu

Kaynak: İHA

Bolu’da 5 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. Bulaşık makinesinden kaynaklandığı tahmin edilen yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Borazanlar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın 5.katında Gökhan S.'ye ait dairede, bulaşık makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangının alevleri tüm mutfağı sardı.

Duman altında kalan evde bulunan Songül S., dumandan etkilendi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Songül S.'ye, ambulansta oksijen tedavisi yapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından bina içinden ve dışından alevlere müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından apartman dairesindeki dumanların tahliye edilmesi için itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

aw419900-01.jpg

aw419900-02.jpg

aw419900-03.jpg

aw419900-06.jpg

aw419900-04.jpg

aw419900-07.jpg

Son Haberler
Dövizdeki Dalgalanmanın Gayrimenkul Satışına Etkisi
Dövizdeki Dalgalanmanın Gayrimenkul Satışına Etkisi
Bakan Şimşek'ten açıklama: Erdoğan'ın desteği tam!
Bakan Şimşek'ten açıklama: Erdoğan'ın desteği tam!
Ramazan Bayramı öncesi sıkı denetim
Ramazan Bayramı öncesi sıkı denetim
Fenerbahçe Medicana kupada şampiyon oldu
Fenerbahçe Medicana kupada şampiyon oldu
İlkokul öğrencilerinden örnek davranış! Harçlıklarını alışveriş kartına yatırdılar
İlkokul öğrencilerinden örnek davranış! Harçlıklarını alışveriş kartına yatırdılar