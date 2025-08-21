Bolu'da yangından etkilenen kaplumbağayı itfaiye personeli kurtardı

Kaynak: AA
Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangından etkilenen kaplumbağa, itfaiye personelince kurtarıldı.

Kıyaslar köyü mevkisinde dün öğleden sonra çıkan yangına müdahale eden Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı fark etti.

İtfaiye eri Samet Arda Salim, kaplumbağayı bulunduğu yerden alarak hayvana su verdi.

Daha sonra yangın bölgesinden uzak güvenli alana götürülen kaplumbağa, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kıyaslar köyü mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, 5'i Orman Genel Müdürlüğüne, 2'si Jandarma Genel Komutanlığına ait 7 helikopter, 57 araçla yaklaşık 200 personel ile akşam saatlerinde kontrol altına alınmış ve bölgede soğutma çalışması başlatılmıştı.

