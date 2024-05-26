Bolu'da yem karma makinesine kapılan besici öldü

Kaynak: DHA
Bolu'da yem karma makinesine kapılan besici öldü

Bolu’da Mudurnu ilçesinde besici Savaş Şenol (43), yem karma makinesine kapılıp, hayatını kaybetti.

Bolu’da Mudurnu ilçesine bağlı Gürçam köyünde meydana gelen olayda, Büyükbaşla işiyle uğraşan besici Savaş Şenol'un kolu, daha sonra vücudu kendisine ait çiftlikteki yem karma makinesine kapıldı.

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Çiftlikteki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrolde Şenol'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savaş Şenol'un cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Mudurnu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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