Bolu'da yere çöp atanlara 14 bin TL ceza uygulanmaya başlandı!

Bolu Belediyesi, çevre temizliğine yönelik sıkı tedbirler alarak, kamu düzenini koruma konusundaki kararlılığını gösterdi. Belediye, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamayla, yere atılan çekirdek kabukları, sigara izmaritleri ve diğer atıklar için 14 bin 407 liraya kadar idari para cezası getireceğini ilan etti. Böylece, şehrin dört bir yanına yerleştirilen güvenlik kameralarıyla desteklenerek, yasa dışı davranışları tespit eden zabıta ekipleri tarafından uygulamaya kondu.

Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla, vatandaşları uyararak, temizlik ekiplerinin ve kameraların aktif olarak görev yaptığını belirtti. Başkan Özcan, Bolu'nun temizliğine zarar veren davranışlara karşı tolerans gösterilmeyeceğini ve bu konuda kesin bir tutum sergileneceğini vurguladı.