Bolu’da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün daha tatil edildi

Bolu'da, il genelinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Bolu Valiliği 26 Kasım 2024 Salı günü için okullarda eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı.

Kar tatilinin duyurusunu yapan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, öğrencilerin güvenliğini ön planda tutarak tatil kararını aldıklarını belirtti.

VALİ AYDIN’DAN ÖĞRENCİLERE MESAJ

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrencilerimiz, güvenlik içerisinde okullara ulaşmanız bizim en öncelikli görevlerimizdendir. Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle okullarımızı 1 gün daha tatil ettik. Bu süreyi ekranlardan uzak, okuyarak geçirmenizi temenni ediyorum. İyi dinlenmeler" ifadelerini kullandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle, şehirdeki ulaşımda da aksaklıklar yaşanırken, okullara ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak bu karar alındı. Öğrenciler için tatilin, kar yağışının etkilerinin azalmasının ardından sonlanması bekleniyor.