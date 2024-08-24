Bolu'da yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı. 1'i ağır 15 yaralı

Akşam saatlerinde Bolu-Mudurnu karayolunun Topardıç köyü mevkisinde meydana gelen olayda, Bolu istikametine seyir halinde ilerleyen RA’nın kontrolündeki 14 LB 77 plakalı yolcu minibüsü ile karşı özelliklerde gelen MG'nin kontrolündeki 14 ED 238 plakalı traktör çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 1'i ağır 15 kişi yaralanan sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.