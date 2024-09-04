Bolu'da yoldan çıkan otomobil devrildi. 3 kişi yaralı

Kaynak: İHA
Bolu'da yoldan çıkan otomobil devrildi. 3 kişi yaralı

Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarına devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, D-100 kara yolunun Karacaağaç Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, Muhammet Ş. yönetimindeki 34 HA 1861 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Muhammet Ş., Aygül Ş. ve Elmas Ş., sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın etkisiyle otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

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