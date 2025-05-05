Bolu’da zehir tacirlerine geçit yok

Kaynak: İHA
Bolu’da zehir tacirlerine geçit yok

Bolu'da son bir haftada uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Yapılan 7 farklı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde 28 Nisan-04 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik 7 farklı operasyon yapıldı.

aw447724-02.jpg

Teknik takip sonucunda ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar sonucunda 4.24 gram esrar, 8.23 gram metamfetamin, 0.33 gram kokain maddesi, 3.12 gram bonzai maddesi, 9 adet ectasy maddesi, 1 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

aw447724-01.jpg​​​​​​​

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Son Haberler
Oğulcan Çağlayan Kocaelispor taraftarlarından özür diledi
Oğulcan Çağlayan Kocaelispor taraftarlarından özür diledi
Mart, Singapur perakendecilerine yaradı
Mart, Singapur perakendecilerine yaradı
Altının kilogram fiyatı haftanın ilk gününde ne kadar oldu? (5 Mayıs 2025)
Altının kilogram fiyatı haftanın ilk gününde ne kadar oldu? (5 Mayıs 2025)
Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, seralar zarar gördü
Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, seralar zarar gördü
CHP, Özgür Özel'e saldırıyı Van'da protesto etti
CHP, Özgür Özel'e saldırıyı Van'da protesto etti