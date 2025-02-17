Bolu’da zehir tacirlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Bolu'da düzenlenen 7 farklı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli gözaltına alındı, 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde 10-16 Şubat tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik 7 operasyon yapıldı. Teknik takip sonucunda ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar sonucunda 2.86 gram skunk, 7.7 gram esrar, 2.38 gram kokain, 3.66 gram metamfetamin, 11 adet extacy ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.