Bolu’da zincirleme kaza: 8 yaralı

Kaynak: İHA
Bolu’da zincirleme kaza: 8 yaralı

Bolu'da D-100 karayolunda Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er'i taşıyan ambulans, tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Bolu'da D-100 karayolunda Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er'i taşıyan ambulans, tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Yeniçağa-Mengen kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er'i taşıyan ambulans, kavşakta bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle başka bir otomobil ve tır da kazaya karıştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede ise trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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