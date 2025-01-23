Bolu'daki faciadan bir acı haber daha! 12'nci kattan atlayan Şevval Şahin hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bolu'daki faciadan bir acı haber daha! 12'nci kattan atlayan Şevval Şahin hayatını kaybetti

Bolu Kartalkaya’da, Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 12’nci kattan atlayan Şevval Şahin (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bartın’da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başladı. Önceki gün otelde çıkan yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atladı.

2-001.jpg

Yaralanan Şevval Şahin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.

1,5 ay önce işbaşı yapmıştı... Babasıyla görüntülü konuşurken karar verdi: 'Dehşet oteli'nin 12. katından atladı1,5 ay önce işbaşı yapmıştı... Babasıyla görüntülü konuşurken karar verdi: 'Dehşet oteli'nin 12. katından atladı

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şevval Şahin, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

3-001.jpg

Sabah saatlerinde Bolu'dan cenaze aracıyla Bartın Demirciler Mahallesi’ndeki babaevine getirilen Şevval Şahin’in cenazesi, bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Halatçıyaması Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Grand Kartal Otel ile ilgili yeni karar. Çıkan yangında 79 kişiye mezar olduGrand Kartal Otel ile ilgili yeni karar. Çıkan yangında 79 kişiye mezar oldu

Son Haberler
Telefon kılıfını beğenmedi kurşun yağdırdı
Telefon kılıfını beğenmedi kurşun yağdırdı
Ümit Özdağ'ın ardından sıradaki 2 ismi açıkladı! Derin konuların yazarı Fehmi Koru 'büyük turp'ların peşine düştü
Ümit Özdağ'ın ardından sıradaki 2 ismi açıkladı! Derin konuların yazarı Fehmi Koru 'büyük turp'ların peşine düştü
TÜİK, 2023’te maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamaları rakamlarını açıkladı
TÜİK, 2023’te maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamaları rakamlarını açıkladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'tan Erdoğan'a sert eleştiri: Emeklilerin değil, tefecilerin ve yandaş müteahhitlerin elini tutuyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'tan Erdoğan'a sert eleştiri: Emeklilerin değil, tefecilerin ve yandaş müteahhitlerin elini tutuyor
Borsa güne nasıl başladı (23 Ocak 2025)
Borsa güne nasıl başladı?