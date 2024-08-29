Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü’nde yarım ada oluştu. İçme suyu ihtiyacını karşılıyor

Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı’ndaki karların erimesi ve sağanak yağışlarla ocak ayında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde, sıcak havalar nedeniyle temmuz ayında su seviyesi yüzde 68’e düştü.
Haziran ayında çiftçilerin sulama ihtiyacının karşılanmasıyla bu oran ağustos ayında yüzde 35’e kadar geriledi.
Su seviyesinin azalmasıyla gölde yarım ada oluştu.
Gölde, kentin dört aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda su kaldığı belirtildi.
Bu durum üzerine Bolu Valiliği, tarım arazilerine su verme işlemini durdurdu ve çiftçilere bilgilendirme mesajı gönderdi.
Gölün kıyısında suyun azalmasıyla bazı kişiler ata binerken, bazıları göl çevresinde yürüyüş yaptı.
Amatör balıkçılar ise balık tutmaya devam etti.
Gölköy Baraj Gölü’ndeki su seviyesinin düşüşü havadan görüntülendi.
İşte gölden kareler...