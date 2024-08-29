Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü’nde yarım ada oluştu. İçme suyu ihtiyacını karşılıyor

Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü’nde yarım ada oluştu. İçme suyu ihtiyacını karşılıyor
Düzenleme: Kaynak: AA

Bolu’nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Baraj Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle yarım ada görüntüsü ortaya çıktı.

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Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü’nde yarım ada oluştu. İçme suyu ihtiyacını karşılıyor 1

Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı’ndaki karların erimesi ve sağanak yağışlarla ocak ayında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde, sıcak havalar nedeniyle temmuz ayında su seviyesi yüzde 68’e düştü.

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Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü’nde yarım ada oluştu. İçme suyu ihtiyacını karşılıyor 2

Haziran ayında çiftçilerin sulama ihtiyacının karşılanmasıyla bu oran ağustos ayında yüzde 35’e kadar geriledi.

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Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü’nde yarım ada oluştu. İçme suyu ihtiyacını karşılıyor 3

Su seviyesinin azalmasıyla gölde yarım ada oluştu.

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Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü’nde yarım ada oluştu. İçme suyu ihtiyacını karşılıyor 4

Gölde, kentin dört aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda su kaldığı belirtildi.

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Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü’nde yarım ada oluştu. İçme suyu ihtiyacını karşılıyor 5

Bu durum üzerine Bolu Valiliği, tarım arazilerine su verme işlemini durdurdu ve çiftçilere bilgilendirme mesajı gönderdi.

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Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü’nde yarım ada oluştu. İçme suyu ihtiyacını karşılıyor 6

Gölün kıyısında suyun azalmasıyla bazı kişiler ata binerken, bazıları göl çevresinde yürüyüş yaptı.

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Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü’nde yarım ada oluştu. İçme suyu ihtiyacını karşılıyor 7

Amatör balıkçılar ise balık tutmaya devam etti.

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Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü’nde yarım ada oluştu. İçme suyu ihtiyacını karşılıyor 8

Gölköy Baraj Gölü’ndeki su seviyesinin düşüşü havadan görüntülendi.

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Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü’nde yarım ada oluştu. İçme suyu ihtiyacını karşılıyor 9

İşte gölden kareler...

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Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü’nde yarım ada oluştu. İçme suyu ihtiyacını karşılıyor 10
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Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü’nde yarım ada oluştu. İçme suyu ihtiyacını karşılıyor 11
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Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü’nde yarım ada oluştu. İçme suyu ihtiyacını karşılıyor 12
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Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü’nde yarım ada oluştu. İçme suyu ihtiyacını karşılıyor 13
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Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü’nde yarım ada oluştu. İçme suyu ihtiyacını karşılıyor 14
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Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü’nde yarım ada oluştu. İçme suyu ihtiyacını karşılıyor 15
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Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü’nde yarım ada oluştu. İçme suyu ihtiyacını karşılıyor 16
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Bolu’daki Gölköy Baraj Gölü’nde yarım ada oluştu. İçme suyu ihtiyacını karşılıyor 17
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