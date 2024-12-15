Bolu’daki jandarma karakolunun 1920 yılındaki fotoğrafı ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Bolu’daki jandarma karakolunun 1920 yılındaki fotoğrafı ortaya çıktı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 1920'li yıllarda Bolu Dağı'nda bulunan jandarma karakolunu paylaşılarak, "Dün olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla aziz milletimizin hizmetinde ve emrindedir" ifadelerine yer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 1920'li yıllarda Bolu Dağı'nda bulunan jandarma karakolunu paylaşılarak, "Dün olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla aziz milletimizin hizmetinde ve emrindedir" ifadelerine yer verildi.

Bolu Dağı'nda bulunan Elmacık köyündeki jandarma karakolunun 1920 yılına ait fotoğrafı ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptığı karakol yüzlerce beğeni aldı. 1920'li yıllara ait olan fotoğrafta 3 jandarma personelinin poz verdiği, ahşap ve 2 katlı karakolun üzerinde Türk bayrağının yer aldığı fotoğraf karesine yansıdı.

"Dün, bugün, yarın ve sonsuza dek"

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Dün, bugün, yarın ve sonsuza dek. Jandarma Genel Komutanlığımız, dün olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla aziz milletimizin hizmetinde ve emrindedir. Elmacık Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli karakol personelimiz görev başında" ifadelerine yer verildi.

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