Bolu’daki orman yangını 8 saatte kontrol altına alındı



Göynük ilçesine bağlı Çatacık köyü mevkiinde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangını söndürebilmek için ekipler ve köylüler seferber oldu. Yaklaşık 8 saattir devam eden yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Sosyal medya hesabından yangının kontrol alındığını ifade eden Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, "Bugün 15.29 sıralarında Göynük ilçemizin Çatacık Köyü, Merkez Mahallesi Sünnet Gölü civarında bulunan ormanlık alanda başlayan yangın, fedakarca görev yapan tüm ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Allah ilimizi ve ülkemizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin inşallah" ifadelerine yer verdi.