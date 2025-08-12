Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında

Saat 12.26 civarında ilçeye bağlı Göncek köyü yakınındaki tarlada başlayan yangın ormana yayıldı. Bolu Valiliği koordinasyonunda başlatılan çalışmalara; Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter, 30 arazöz, 2 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 18 ilk müdahale aracı, 8 pikap ve 7 iş makinesi ile 185 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 5 AFAD görevlisi, 14 itfaiye personeli, 16 jandarma görevlisi katıldı.

Bölge sakinleri de ekiplere katkı sağladı.

Yangına havadan ve karadan etkili şekilde müdahale edilirken, ekiplerin yoğun gayreti sonucunda alevler gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve söndürme faaliyetleri devam ediyor.

Yapılan araştırmada yangının, tarlada çalışma sırasında biçerdöverden fırlayan kıvılcımlar yüzünden çıktığı anlaşıldı. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.