Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında

Kaynak: İHA
Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde biçerdöverden fırlayan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı tespit edilen orman yangını gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Olayla bağlantılı 2 zanlı gözaltına alındı.

Saat 12.26 civarında ilçeye bağlı Göncek köyü yakınındaki tarlada başlayan yangın ormana yayıldı. Bolu Valiliği koordinasyonunda başlatılan çalışmalara; Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter, 30 arazöz, 2 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 18 ilk müdahale aracı, 8 pikap ve 7 iş makinesi ile 185 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 5 AFAD görevlisi, 14 itfaiye personeli, 16 jandarma görevlisi katıldı.

Bölge sakinleri de ekiplere katkı sağladı.

Yangına havadan ve karadan etkili şekilde müdahale edilirken, ekiplerin yoğun gayreti sonucunda alevler gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve söndürme faaliyetleri devam ediyor.

Yapılan araştırmada yangının, tarlada çalışma sırasında biçerdöverden fırlayan kıvılcımlar yüzünden çıktığı anlaşıldı. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

aw515585-02.jpg

aw515585-01.jpg

Son Haberler
Teksas'ta silahlı saldırı: 2 Ölü
Teksas'ta silahlı saldırı: 2 Ölü
Tamir için bırakılan otomobili kundakladılar
Tamir için bırakılan otomobili kundakladılar
Jandarma’da yeni atamalar Resmi Gazete’de
Jandarma’da yeni atamalar Resmi Gazete’de
Grok'un hesabı askıya alındı
Grok'un hesabı askıya alındı
Edirne'de köyler tahliye ediliyor
Edirne'de köyler tahliye ediliyor