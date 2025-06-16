Bolu'daki park 20 yıllığına İnsan Vakfına kiralandı

Bolu / Erçin Gülez / Yeniçağ

İnsan vakfı alana 3 katlı konaklama binası inşaa etti. Ancak 2 yıl geçmesine rağmen binanın yapı kullanım ruhsatı alınamadığı gibi işyeri açma ruhsatı da alınmadan kullanıma devam edilmekte.

İşyeri açma ruhsatı başvuru için gerekli tedbirler ve hükümlülükler yerine getirilmemiş ancak buna rağmen bina kullanılmaya devam etmekte. Bununla birlikte tabiat parkındaki tüm tesislerde, kamp alanlarında kullanılan suyun içme ve kullanma suyu yönetmeliğine göre kullanıma içmeye uygun olmadığına dair laboratuar analiz raporunun olduğu bildirildi. Bu nedenle Bolu il özel idaresi bu alana su tahsisi yapmamıştı.

İşletmeci kendine yapılan tüm yasal uyarılara rağmen siyasi gücüne güvenerek faaliyetlerine devam etmekte.

Her gün ortalama 300-400 kişinin ziyaret ettiği çadırlı kamp yaptığı bölge halkının sık sık ziyaret ettiği tabiat parkında kullanılan su analiz raporları suyun içme ve kullanma amaçlı kullanılmasının sağlığı olumsuz yönde etkileyeceğini bildirmekte.

Tabiat parkında her an toplu zehirlenme ve ölümcül vakalar görülmesi söz konusu. Acilen alana içilebilir özellikte su kaynağı bulunarak içme ve kullanma suyu olarak kullanılmasının sağlanması ve konaklama binasında tüm güvenlik tedbirleri alınarak işyeri açma ruhsatı almasının sağlanması. Bu yükümlülüklerinin yerine getirilinceye kadar geçici olarak insan vakfının buradaki faaliyetlerine ara vermesi sağlanmalı. Siyasi gücü ne olursa olsun hiç bir kimsenin insanların sağlığı ile oynamasına izin verilmemesi vurgulandı.

Bolu’da yakın zamanda meydana gelen Kartalkaya otel yangını yangını yangın güvenlik tedbirlerinin ne kadar önemli oldugunu göstermekte. Bununla birlikte 2 yıl önce Bolu merkez yuva köyünde köyün su şebekesinden kaynak zehirlenmesen dolayı 1 kişi ölmüş ve 149 kişi aylarca böbrek tedavisi görmüş hatta bir kaç kişi böbrekleri zarar gördü.

Yine Bolu merkez örencik ,çamyayla, Berk köylerinde 1 ay önde 50 kişi su zehirlenmesinden hastanelik oldu.

Bütün bu olumsuz olayların yaşanmış olmasına rağmen devletin yönetimindeki Kargalıgölcük tabiat parkında bir vakfın üstelik insanlara yardım ve eğitim hizmeti yaptığını iddia eden bir vakfın insanların sağlığını tehdit eden faaliyetler yapması ve Bolu valiliğinin buna müsaade etmesi geçmişte yaşanmış olaylardan hiç ders almadığımızı göstermekte.