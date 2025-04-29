Bolu’daki yangın denetimleri artırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu’daki yangın denetimleri artırdı

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasının ardından Düzce Belediyesi, kent genelinde otel, yurt, pansiyon ve kreşleri içine alan geniş çaplı yangın güvenliği denetimlerini artırdı.

Düzce Belediyesi, kent genelinde otel, yurt, pansiyon ve kreşleri içine alan geniş çaplı yangın güvenliği denetimlerini tamamladı. Denetimler alışveriş merkezleriyle devam ediyor.

Düzce Belediyesi, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasının ardından, Düzce Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda kent genelinde yangın güvenliğine yönelik detaylı bir denetim başlattı. Düzce Belediyesi tarafından oluşturulan denetim komisyonu, kentteki tüm kamu binaları ve özel sektöre ait işletmelerde yangın güvenliği kontrolleri gerçekleştiriyor. İtfaiye, Zabıta ve İmar Müdürlüğü ruhsat birimlerinden oluşan ekipler, yangın mevzuatına uygunluk açısından otel, öğrenci yurdu, pansiyon ve kreşlerdeki denetimlerini tamamladı.

Denetimler alışveriş merkezlerinde devam ediyor. Binaların yangından korunması ve imar yönetmeliği esas alınarak gerçekleştirilen denetimlerin süreceği ve mevzuata uymayan yapılar için gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Bolu’daki yangın denetimleri artırdı

Bolu’daki yangın denetimleri artırdı

Bolu’daki yangın denetimleri artırdı

Bolu’daki yangın denetimleri artırdı

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