Bolu'daki yangın faciasına yayın yasağı getirildi

Bolu’da Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma dosyası kapsamı hakkındaki haber, röportaj, eleştiri ve yayınların yapılmasına yasak getirdi.

Faciada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı.

"ÇÖKEBİLİR" UYARISI PANİĞE NEDEN OLDU

Otelin neredeyse tamamını saran yangın yaklaşık 10 saat sonra kontrol altına alınırken, yetkililerden gelen 'Her an çökebilir' uyarısı ise paniği artırdı.

10 ÖLÜ 32 YARALI VAR

Kartalkaya'da doluluk oranı yüzde 90 olan otelin dördüncü katında bulunan restoran bölümünde çıkan yangın, hızla tüm katlara yayıldı ve en az 10 kişi hayatını kaybetti. Otelde henüz ulaşılamayan katlar olduğu bilgisiyle birlikte ölü sayısının artmasından endişe edilirken Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği otel yangınına ilişkin olarak yayın yasağı getirdi.