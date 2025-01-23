Bolu'daki yangın faciasında kahreden detay! 'Ölüm Oteli'nde fotoğrafları ortaya çıktı

Bolu, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Ticaretle uğraşan Süleyman Dayı, emekli bankacı eşi Seden Nurgül Dayı, kızları Ela (15) ve Buse Dayı (12), tatil için gittikleri otelin 11'inci katında yangına yakalandı.

Süleyman Dayı'nın ağabeyi Mehmet Yaşar Dayı, yangın sonrasında aileden haber alınamadığını ve cenazelerinin DNA eşlemesiyle belirlendiğini söyledi. Cenazeleri İstanbul'a gönderilen Süleyman Dayı, eşi Seden Nurgül Dayı, kızları Ela ve Buse Dayı için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş katıldı. Taziyeleri kabul eden aile yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Dayı ailesi kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'OĞLUMUN NİŞANI İÇİN GELECEKLERDİ'

Cenazede gazetecilere açıklamalarda bulunan Süleyman Dayı'nın ağabeyi Mehmet Yaşar Dayı, kardeşinin tatil için bir ay önceden yer ayırttığını ve ayın 25'inde oğlunun nişanı için yanlarına geleceğini söyledi.

Ailenin otelin 11'inci katında ve 13 numaralı odada kaldığını ifade eden Dayı, sabah televizyonda yangını görünce kardeşine ulaşmaya çalıştığını söyleyerek, "O otelde kaldıklarını bilmiyordum ama orada olduklarını biliyordum. Aradık ne eşine ne kendisine ulaşamadık. Sonra kayınpederini aradım. O da aynı şekilde ulaşamadı. Bolu'ya doğru hareket ettiler. Sonra ben çocuğa haber verdim. Benim çocuk gitti" diye konuştu.

GEÇEN YIL AYNI OTELDEN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan ailenin her yıl aynı otele tatile gittiği öğrenildi. En son geçen yıl aynı yere tatile giden ailenin fotoğrafları ortaya çıktı.

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Dayı ailesi için yakınlarından helallik istedi ve tezkiye konuşması yaptı. Arpaguş konuşmasında, kelimelerin boğaza tıkandığı bir anı yaşadıklarını ifade etti. Arpaguş, "Biz fani insanlar olarak bir gün hepimizin başına gelecek bir hakikat. Ondan kaçışımız söz konusu değil. Cenab-ı Hak bu emaneti taşıdığımız gibi teslim etmeyi, geldiğimiz yere, tekrar kendisine dönerken onun rızasına uygun amellerle, huzuruna varmayı cümlemize nasip eylesin" dedi.

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Arpaguş, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Ülkemizin yüreğini yakan, bütün insanlarımızı kedere boğan elim bir hadise sonucunda kaybettiğimiz kardeşlerimizi bir iki gündür Hakk'a uğurluyoruz. Üzgünüz. Göz yaşarıyor, kalp ürperiyor. Bir insanı kaybetmek kolay değil. Cenabı Hak'tan sabır niyaz ediyoruz. Sabrınızı, takatınızı Cenab-ı Hak fazlasıyla bizlere ihsan ederek, bu tecelliyi kolaylıkla karşılamayı bizlere nasip eylesin. Bir aile, beyefendi, hanımefendi ve evlatları bu elim hadisede emanetlerini Hakk'a teslim eylediler. Cenab-ı Hak yolculuklarını asan eylesin, mübarek eylesin. Bizlere ibret almayı nasip eylesin."

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