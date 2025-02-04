Bolu'daki yangın faciasında raporlar tamamlandı. Ali Yerlikaya duyurdu

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Bolu'daki yangın faciasında raporlar tamamlandı. Ali Yerlikaya duyurdu

Bolu'daki yangın faciasında raporlar tamamlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

Bolu'daki yangın faciasında raporlar tamamlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

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Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi:

"21 Ocak Salı günü Kartalkaya’da meydana gelen yangında maalesef 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletçe yüreğimiz yandı. Yangının hemen ardından görev alanımızla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdik ve derhal inceleme çalışmalarına başladılar. Müfettişlerimiz; Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi, yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler. Bu vesileyle yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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