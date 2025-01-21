Bolu'daki yangında kan donduran görüntü

Kaynak: Haber Merkezi
Bolu'daki yangında kan donduran görüntü

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına dair görüntüler gelirken, pencereden sarkarak kurtarılmayı bekleyenlerin görüntüsü adeta kan dondurdu.

Türkiye'yi sarsan faciadan feci görüntüler gelmeye devam ediyor.

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandığı bilgisi alınmıştı.

Ortaya çıkan görüntüler arasından yanan otelin 3 camından sarkan yangın mağdurları görüntülendi.

Aktarılan bilgilere göre, hayatlarını kurtarmak isteyen ve daha alt katta olan otel müşterileri yangın çıkınca pencerelerden sarkarak kurtarılmayı bekledi.

İşte o görüntü:

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