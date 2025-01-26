Bolu'daki yangında ölenlerin ailelerine hakaret edenlere gözaltı kararı

Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların aileleri ile dalga geçen şüpheliler için yetkililer harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilen 5 kişi için gözaltı kararı verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de gerçekleşen yangın faciasında 78 kişi can vermişti. Bolu’daki faciada hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini arayarak dalga geçen şüphelilerin görüntüleri ise büyük tepkilere neden olmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheliler hakkında, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada gündeme gelen ve linki yukarıda yer verilen konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Bolu’daki yangından sonra hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp saygısızlık yapan şüphelilerin bir kısmını Siber suçlar, tespit etti. 1’i İstanbul’da toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.