Bolu’dan Sakarya’ya film gibi kaçış

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bolu’da sabaha karşı araç plakasını çalıp başka bir araca takarak şehirden kaçan biri kadın 2 kişi Sakarya’da yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Borazanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. isimli erkek şahıs ile N.D. isimli kadın, sabaha karşı park halindeki bir araçtan plakayı sökerek çaldı.

Ardından yine aynı mahallede bulunan başka bir aracı çalan şüpheliler, çaldıkları plakayı bu araca takarak Bolu'dan ayrıldı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda aracın Sakarya iline gittiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla çalıntı araç Sakarya'da ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.D. ve N.D. Bolu'ya getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan araç ise işlemlerin ardından sahibine teslim edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bolu’dan Sakarya’ya film gibi kaçış

Bolu’dan Sakarya’ya film gibi kaçış

Bolu’dan Sakarya’ya film gibi kaçış

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