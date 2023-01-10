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Ulusu Deresi'ni kirleten 3 tesise ceza yağdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bolu'nun Gerede ilçesindeki Ulusu Deresi'nde kirliliğe neden olan 3 tesise yönelik 790 bin TL ceza uygulandığını duyurdu.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 12:03
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Bolu'nun Gerede ilçesindeki Ulusu Deresi'nde kirliliğe neden olan 3 tesise 790 bin TL ceza

Ulusu Deresi'ni kirleten 3 tesise ceza yağdı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne gelen kirlilik ihbarları üzerine çevre denetim ekibince Ulusu Deresi'nde inceleme yapıldı. Dereye deşarj edilen atık suların, çevre mevzuatında belirtilen standartlar üzerinde kirliliğe sahip olup olmadığının tespiti amacıyla arıtma tesislerinin çıkışlarından alınan atık su numunelerinin gerekli analizleri yapıldı. Çevre laboratuvarlarında yapılan analiz sonuçlarına göre, çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslara, sınırlama ve yasaklamalara aykırı faaliyet gösterdiği saptanan 3 tesise yönelik 790 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen işletmeler hakkında 5237 sayılı 'Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında adli işlemlerin başlatılması için cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

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