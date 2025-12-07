1'inci Lig’in 16’ncı haftasında Boluspor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 35’inci dakikasında sol kanattan gelişen atakta Lima’nın ceza sahasına gönderdiği pasa düzgün bir vuruş yapan Doğancan, topu ağlara yollayarak Boluspor’u 1-0 öne geçirdi.

86’ncı dakikada ise yine Lima’nın ceza sahasına yaptığı ortayı iyi değerlendiren Martin Boakye, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0’a taşıdı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele Boluspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.