Boluspor - Galatasaray 1-1

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. maçında Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
Maçın 8.dakikasında Efe Akman sarı kart gördü
Maçın 9.dakikasında Boluspor'da Eren'in vuruşu az farkla auta gitti ancak ofsayt bayrağı kalktı.
Maçın 12.dakikasında Sıraçhan'ın vuruşu Günay'dan döndü. Sıraçhan topu içeri çevirdi Vüsal İskenderli'nin vuruşu ağlara gitti 1-0
Maçın 21.dakikasında Yusuf Demir'in pasında ceza alanı içinde Morata şık bir vuruşla durumu 1-1 yaptı.
Maçın 26.dakikasında Ahmet Kutucu'nun serbest vuruşu üstten dışarı gitti.
Maçın 33.dakikasında Yusuf Demir'in vuruşunu kaleci Kubilay son anda çıkardı.
İKİ TAKIMIN 11'İ
Boluspor: Kubilay, Ali, Onur Atasayar, Liço, Eren, Mukairu, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vusal.
Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Eyüp, Efe,Yusuf, Ahmed, Morata.