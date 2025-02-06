Boluspor - Galatasaray 1-1

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Boluspor - Galatasaray 1-1

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Boluspor ile karşılaşıyor. Boluspor 12.dakika 1-0 öne geçti. Galatasaray Morata ile beraberliği sağladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. maçında Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maçın 8.dakikasında Efe Akman sarı kart gördü

Maçın 9.dakikasında Boluspor'da Eren'in vuruşu az farkla auta gitti ancak ofsayt bayrağı kalktı.

Maçın 12.dakikasında Sıraçhan'ın vuruşu Günay'dan döndü. Sıraçhan topu içeri çevirdi Vüsal İskenderli'nin vuruşu ağlara gitti 1-0

Maçın 21.dakikasında Yusuf Demir'in pasında ceza alanı içinde Morata şık bir vuruşla durumu 1-1 yaptı.

Maçın 26.dakikasında Ahmet Kutucu'nun serbest vuruşu üstten dışarı gitti.

Maçın 33.dakikasında Yusuf Demir'in vuruşunu kaleci Kubilay son anda çıkardı.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Boluspor: Kubilay, Ali, Onur Atasayar, Liço, Eren, Mukairu, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vusal.

Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Eyüp, Efe,Yusuf, Ahmed, Morata.

Son Haberler
Rüzgarda okulun spor salonunun çatısı uçtu!
Rüzgarda okulun spor salonunun çatısı uçtu!
Sergen Yalçın'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Sergen Yalçın'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Asil Nadir öldü mü? Eşinden açıklama
Asil Nadir öldü mü? Eşinden açıklama
Mertens'ten ilginç hareket
Mertens'ten ilginç hareket
120 saat kamera kaydı incelendi! Villa hırsızları yakayı ele verdi
120 saat kamera kaydı incelendi! Villa hırsızları yakayı ele verdi